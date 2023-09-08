"Чекаємо на відео з вибаченнями": у Львові чоловік принизив військового і заявив, що він "погано воював"

Українці були шоковані такою неповагою

В Україні, на жаль, продовжують відбуватися випадки хамського та принизливого ставлення до військових. Чергова така ситуація сталася у Львові.

Український журналіст Костянтин Андріюк опублікував відео, яке наробило шуму у мережі. На ньому видно, як двоє чоловіків щось не поділили на дорозі. Якогось моменту один із учасників конфлікту, який пред’являв претензії другому, дізнався, що його опонент є військовим і почав його через це ще більше ображати.

"Ти, що військовий? Х**во тебе вчили... Х***во ти воював", — каже чоловік.

Українці були шоковані такою неповагою з боку свого співгромадянина і почали висловлювати своє обурення у коментарях під відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Черкащині хлопець побив українського військового з милицею на зупинці громадського транспорту. Причина конфлікту невідома, але товариші постраждалого знайшли зловмисника та змусили вибачитися.

Також ми повідомляли про те, що у Полтаві затримали скандального місцевого блогера Романа Заволоку, який постійно принижував військових.