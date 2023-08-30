Блогера з Полтави, який плював у військового, затримано: стали відомі деталі

Заволока чинив опір

У Полтаві затримали скандального місцевого блогера Романа Заволоку, який постійно принижував військових. Найближчим часом йому повинні обрати запобіжний захід.

"Телеграфу" у поліції розповіли, що затримання відбувалося 29 серпня у центрі Полтави внаслідок спільної операції СБУ та спецпідрозділу поліції "Корд". При затриманні той чинив опір. Продовжуються слідчі дії.

Нагадаємо, що йдеться про фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоку. Упродовж кількох місяців фігурант систематично ображав військових і цими діями викликав суспільний резонанс. "Останньою краплею" стала його нова витівка, під час якої він зі своїм другом обматерили та обплювали військових. На "героя" галасливих відеороликів порушили кримінальну справу, а вже вчора ввечері він попався.

За даними місцевих видань, стосовно Романа Заволоки порушено кримінальні справи одразу за кількома статтями. Поліція за ч. 2 статті 296 (Хуліганство), а полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву до СБУ за образу військових та за заперечення агресії росії (статті 435-1 та 436-2 КК). За якою статтею затримали фігуранта і оголосили підозру, наразі достеменно невідомо.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові жорстоко побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері.