Ображав і плював у військового: скандал із фітнес-тренером на Полтавщині отримав продовження

"Герой" нашумілих роликів у мережі швидко попався правоохоронцям

Поліція Полтавської області відкрила кримінальне провадження щодо фітнес-тренера, який плюнув у військового і привселюдно принижував його на одній із вулиць Дніпра. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Особу порушника встановлено. Ним виявився мешканець Полтави. Про це у вівторок, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції Полтавської області.

Зазначається, що під час моніторингу соцмереж правоохоронці помітили кілька відео, на яких чоловік соромно ображає та принижує українських військових, які виконують свою роботу в обласному центрі. Невдовзі поліцейські встановили, ким є “герой” цих роликів.

"За цим фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру.

Передісторія

Фітнес-тренер із Полтави Роман Заволока на одній із вулиць Дніпра вступив у словесну суперечку з представниками ТЦК та СП. Воїн сказав, що після того, як він отримав контузію, його перевели зі служби до ТЦК. Проте захисник нашої країни у відповідь почув лише лайку та приниження, а потім його опонент і зовсім заявив, що той нібито "кошмарить пацанів" за гроші. Своєю чергою військовослужбовець спробував відповісти хамовитому співрозмовнику, але той почав кидатися ще більшими образами, а потім і зовсім плюнув у військовослужбовця у присутності його товаришів і показав середній палець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Черкащині хлопець побив українського військового милицею. Однак незабаром йому довелося вибачатися за свій вчинок.