Оскорблял и плевал в военного: скандал с фитнес-тренером на Полтавщине получил продолжение

"Герой"нашумевших роликов в сети быстро попался правоохранителям

Полиция Полтавской области открыла уголовное производство в отношении фитнес-тренера, который плюнул в военного и привселюдно унижал его на одной из улиц Днепра. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Личность нарушителя установлена. Им оказался житель Полтавы. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Полтавской области.

Отмечается, что в ходе мониторинга соцсетей правоохранители заметили несколько видео, на которых мужчина совестно оскорбляет и унижает украинских военных, выполняющих свою работу в областном центре. Вскоре полицейские установили, кем является "герой" этих роликов.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по квалифицирующим признакам части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на данный момент продолжаются следственные действия и решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Предыстория

Фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока на одной из улиц Днепра вступил в словесную перепалку с представителями ТЦК и СП. Воин сказал, что после того, как он получил контузию, его перевели со службы в ТЦК. Однако защитник нашей страны в ответ услышал лишь ругань и унижения, а затем его оппонент и вовсе заявил, что тот якобы "кошмарит пацанов" за деньги. В свою очередь военнослужащий попытался ответить хамоватому собеседнику, на что разразился еще большими оскорблениями, а затем и вовсе плюнул в военнослужащего в присутствии его товарищей и показал средний палец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черкасской области парень избил украинского военного костылем. Однако уже вскоре ему пришлось извиняться за свой поступок.