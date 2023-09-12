Погода не дасть насолодитися останнім теплом у році: синоптик дав прогноз на тиждень

Погода в Україні ще буде теплою, але з капризами

Після нетривалого періоду похолодання погода в Україні знову стане теплою, хоч уже не нагадуватиме літню.

Як розповів "Телеграфу" український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, метеорологічна осінь в Україні ще не настала, а тому найближчими днями варто очікувати на температуру вище +15 градусів.

За його словами, у період з 13 по 16 вересня температура повітря повзтиме вгору, доходячи до позначок в +27…+29 градусів вдень, але тільки в південній частині нашої країни. В інших же областях варто чекати більш прохолодних +21…+26 градусів.

У нічний час доби стовпчик термометра може опускатися до позначок +8 ... +13 градусів. Також у цей період не виключено випадання опадів, які подекуди можуть перетворитися на повноцінні грози.

При цьому синоптик каже, що вже з понеділка температура повітря в Україні суттєво знизиться, проте до заморозків не дійде.

Погода в Україні 13 вересня

Погода в Україні 14 вересня

Погода в Україні 15 вересня

Погода в Україні 16 вересня

Погода в Україні 17 вересня

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли чекати на перші заморозки в Україні в 2023 році. За прогнозом Ігоря Кібальчича, вже у третій декаді вересня "мінус" можливий на заході та півночі країни.