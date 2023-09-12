Погода не даст насладиться последним теплом в году: синоптик дал прогноз на неделю

Погода в Украине еще будет теплой, но с капризами

После непродолжительного периода похолодания погода в Украине вновь станет теплой, хоть уже и не будет напоминать летнюю.

Как рассказал "Телеграфу" украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, метеорологическая осень в Украине еще не наступила, а потому в ближайшие дни стоит ожидать температуры выше +15 градусов.

По его словам, в период с 13 по 16 сентября температура воздуха будет ползти вверх, доходя до отметок в +27…+29 градусов днем, но только в южной части нашей страны. В остальных же областях стоит ждать более прохладных +21 … +26 градусов.

В ночное же время суток столбик термометра может опускаться до отметок в +8 … +13 градусов. Также в этот период не исключено выпадение осадков, которые местами могут превратиться в полноценные грозы.

При этом синоптик говорит, что уже с понедельника температура воздуха в Украине существенно снизится, однако до заморозков дело не дойдет.

Погода в Украине 13 сентября

Погода в Украине 14 сентября

Погода в Украине 15 сентября

Погода в Украине 16 сентября

Погода в Украине 17 сентября

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ожидать первые заморозки в Украине в 2023 году. По прогнозу Игоря Кибальчича, уже в третьей декаде сентября "минус" возможен на западе и севере страны.