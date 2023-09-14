Все у смітті, але з іконами: бійці ГУР показали, як жили окупанти на одній із "вишок Бойка" (фото)

Росіяни за старою традицією влаштували на станції справжній свинарник

Бійці підрозділу "Стугна" Головного управління розвідки, які брали участь у поверненні так званих "вишок Бойка", показали нові фото того, як відбувалася операція.

Як йдеться в повідомленні підрозділу в Instagram, в операції крім "Стугни" брало участь підрозділ "Братство"

"Крок за кроком, етап за етапом ми наближаємося до нашого Криму", — йдеться у повідомленні.

Судячи з знімків, кадри було зроблено на платформі Крим-1. Помітно, що росіяни за своєю старою традицією встигли загадити її горами сміття.

Втім, розвідники змогли знайти там і цікавіші "артефакти", на кшталт портретів путіна, ікон та журналів із конспірологічними теоріями.

Як відомо, "вишки Бойка" це платформи з видобутку нафти та газу, у Чорному морі між Одеською областю та Кримом. У 2014 році росія захопила їх та використала для видобутку ресурсів.

Однак у червні 2022 року Україна завдала удару по "вишках", чим позбавила окупантів можливості далі їх використовувати за призначенням. Проте їх використання як спостережні платформи тривало аж до 11 вересня, коли там висадилися співробітники розвідки.