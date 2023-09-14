Все в мусоре, но с иконами: бойцы ГУР показали, как жили оккупанты на одной из "вышек Бойко" (фото)

Россияне по старой традиции устроили на станции настоящий свинарник

Бойцы подразделения "Стугна" Главного управления разведки, которые участвовали в возвращении так называемых "вышек Бойко", показали новые фото того, как происходила операция.

Как говорится в сообщении подразделения в Instagram, в операции помимо "Стугны" принимало участие подразделение "Братство"

"Шаг за шагом, этап за этапом мы приближаемся к нашему Крыму", — говорится в сообщеии.

Судя по снимках, кадры были сделаны на платформе Крым-1. При этом заметно, что россияне по своей старой традиции успели загадить ее горами мусора.

Впрочем, разведчики смогли найти там и более интересные "артефакты", вроде портретов путина, икон и журналов с конспирологическими теориями.

Как известно, "вышки Бойко" это платформы по добычи нефти и газа, в Черном море между Одесской областью и Крымом. В 2014 году россия захватила их и использовала для добычи ресурсов.

Однако в июне 2022 года Украина нанесла удар по "вышкам", чем лишила оккупантов возможности дальше их использовать по назначению. Тем не менее их использование в качестве наблюдательных платформ продолжалось вплоть до 11 сентября, когда там высадились сотрудники разведки.