ГУР вернуло "Вышки Бойко": появились уникальные фото тайной спецоперации

В ходе спецоперации был "Конан" – воин, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов

Недавнее освобождение так называемых "Вышек Бойко" в Черном море стало очередным успехом Украины, который прогремел на весь мир. На фоне обсуждений этого значительного события в разведке поделились фотографиями тайной спецоперации.

Уникальные документальные кадры операции на газодобывающих платформах в Черном море были опубликованы в понедельник, 11 сентября, в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР объяснили, что на опубликованных кадрах показаны следующие события:

путь разведчиков-спецназовцев по штормовой акватории на резиновых лодках;

зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора;

столкновение с вражеской авиацией;

эвакуация "Конана" – воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ГУР провело спецоперацию, в ходе которой российский летчик перегнал в Украину вражеский самолет. За это россиянин получил вознаграждение, а также безопасность для своей семьи и себя самого. Он также рассказал, что сам вышел на украинских разведчиков и согласился принять участие в операции.