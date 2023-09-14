У школі на Львівщині відбулася масова сутичка: директора загнали на парти (відео)
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Директора дорікають за релігійні погляди
В одній зі шкіл Львівщини спалахнув справжній бунт. Там просто в навчальному класі дорослі влаштували сутичку з криками та штовханнями.
За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався у населеному пункті Верхня Яблунька. Стверджується, що у конфлікті взяли участь батьки учнів та директор школи. Причиною для цього нібито послужив булінг по відношенню до дітей з боку останнього.
Зазначається, що раніше цього чоловіка звільняли з посади за вищезгаданими звинуваченнями, проте у червні цього року Львівський апеляційний суд задовольнив його скаргу, і він поновився на роботі.
"Чоловікові вдалося стягнути з відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради 387318 гривень на свою користь за вимушені прогули роботи та 6000 гривень моральної компенсації", — йдеться у матеріалі.
Також директора дорікають і за релігійні погляди, а саме "прихильність до московської церкви".
І от коли директор знову з’явився на роботі нібито і почався цей конфлікт. Батьки намагалися силою його вигнати зі школи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні скандал через шкільну форму. Діти скаржаться на нестерпні умови у навчальному закладі.