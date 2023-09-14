У школі на Львівщині відбулася масова сутичка: директора загнали на парти (відео)

Директора дорікають за релігійні погляди

В одній зі шкіл Львівщини спалахнув справжній бунт. Там просто в навчальному класі дорослі влаштували сутичку з криками та штовханнями.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався у населеному пункті Верхня Яблунька. Стверджується, що у конфлікті взяли участь батьки учнів та директор школи. Причиною для цього нібито послужив булінг по відношенню до дітей з боку останнього.

Зазначається, що раніше цього чоловіка звільняли з посади за вищезгаданими звинуваченнями, проте у червні цього року Львівський апеляційний суд задовольнив його скаргу, і він поновився на роботі.

"Чоловікові вдалося стягнути з відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради 387318 гривень на свою користь за вимушені прогули роботи та 6000 гривень моральної компенсації", — йдеться у матеріалі.

Також директора дорікають і за релігійні погляди, а саме "прихильність до московської церкви".

І от коли директор знову з’явився на роботі нібито і почався цей конфлікт. Батьки намагалися силою його вигнати зі школи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні скандал через шкільну форму. Діти скаржаться на нестерпні умови у навчальному закладі.