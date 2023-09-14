В школе на Львовщине произошла массовая потасовка: директора загнали на парты (видео)

Директора упрекают и за религиозные взгляды

В одной из школ Львовщины разгорелся настоящий бунт. Там прямо в учебном классе взрослые устроили потасовку с криками и толканиями.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в населенном пункте Верхняя Яблонька. Утверждается, что в конфликте приняли участие родители учеников и директор школы. Причиной для этого послужил якобы буллинг в отношении детей со стороны последнего.

Отмечается, что ранее данного мужчину увольняли с должности по вышеуказанным обвинениям, однако в июне этого года Львовский апелляционный суд удовлетворил его жалобу, и он возобновился на работе.

"Мужчине удалось взыскать с отдела образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Боринского поселкового совета 387318 гривен в свою пользу за вынужденные прогулы работы и 6000 гривен моральной компенсации", — говорится в материале.

Также директора упрекают и за религиозные взгляды, а именно "приверженность к московской церкви".

И вот, когда директор снова объявился на работе якобы и начался этот конфликт. Родители пытались силой его выгнать из школы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине скандал из-за школьной формы. Дети жалуются на невыносимые условия в учебном заведении.