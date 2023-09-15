Вони теж вважаються депортованими: у Лубінця розповіли, коли рф почала викрадати українських дітей

Держава навіть після перемоги ще довго повертатиме наших дітей

Точна кількість дітей, яких викрала росія, залишається невідомою. До неї входять не лише громадяни, яких депортували за час повномасштабного вторгнення, а всі з 2014 року.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла представник уповноваженого з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова. Вона пояснила, що за цей час на непідконтрольних територіях народжувались діти, які не були документовані українською стороною. Є діти, які не отримували свідоцтво про реєстрацію, але було їхнє вилучення, наприклад, із їхніх сімей. І, можливо, вони були депортовані. І це теж українські діти, які не мають документів, які, можливо, не знають своїх батьків і яких забрали.

Представник омбудсмена наголошує, що всі ці громадяни можуть вважатися депортованими з точки зору законодавства.

"Тому що це українські діти, які були вилучені в українських громадян. Чи ми можемо встановити зараз факти та кількість таких дітей? Ні, не можемо, тому що ми не маємо доступу до реєстрів, до медичної документації, до їхніх записів. Тому їхнє число напевно набагато більше, але ніхто не може сказати точної кількості. Я вважаю, що держава навіть після перемоги, після звільнення територій буде ще довгий час повертати наших дітей. Тому має думати вже сьогодні, як вона буде працювати над тим, щоб встановити всі ці дані та зрозуміти, скільки є таких дітей і як нам їх повернути, реабілітовувати, надавати їм допомогу, шукати їм сім'ї. Тому що кожна дитина має отримати свою родину, а не просто переїхати в якийсь інший інституційний заклад", — каже Суслова.

Більше про те, як повертати наших громадян, як росія намагається переконати їх, що потрібно воювати проти України, і про те, чи підтверджена інформація про перебування українських дітей у Білорусі ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Ірини Суслової "Телеграфу" під назвою "Діти після повернення з рф бояться пити воду і їсти, бо думають, що їх тут хочуть вбити — Ірина Суслова".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, для чого росіяни крадуть українських дітей.