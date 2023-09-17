Багато дощів та майже літнє тепло: синоптики дали прогноз погоди в Україні на початок тижня

Більшості областей дуже пощастить із погодою

На початку тижня погода істотно відрізнятиметься у різних регіонах України, — в одних буде сухо і дуже тепло, тоді як в інших очікується багато опадів.

На яку погоду очікувати в різних областях України з 18 по 20 вересня, розповіла в ексклюзивному коментарі для "Телеграфа" синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, у перший день тижня опади можуть бути лише на Закарпатті, тоді як в решті областей буде сухо і вже розпочнеться потепління. У середньому в Україні денна температура становитиме 19-24 градусів, тоді як у південних областях очікується 22-27 градусів.

У вівторок, 19 вересня, дощі можуть накрити Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. В інших регіонах можлива хмарна погода, проте опадів не очікується. Потепління буде вже більш вираженим, очікується 24-27 градусів вдень та 11-15 градусів вночі.

У середу, 20 вересня, дощі можуть залити вже всі західні області України, тоді як у решті регіонів небо буде хмарним, проте опадів не очікується. Температура повітря очікується по-літньому теплою в усіх областях до кінця тижня.

"Ми знову повертаємося до комфортних та теплих температур", — резюмувала Птуха.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році в Україні можуть розпочатися перші заморозки.