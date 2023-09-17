Много дождей и почти летнее тепло: синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели

Большинству областей очень повезет с погодой

В начале недели погода будет существенно отличаться в разных регионах Украины, — у одних будет сухо и очень тепло, в то время как у других ожидается много осадков.

Какой погоды ожидать в разных областях Украины с 18 по 20 сентября, рассказала в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в первый день недели осадки могут быть только на Закарпатье, в то время как в остальных областях будет сухо и уже начнется потепление. В среднем по Украине дневная температура составит 19-24 градусов, в то время как в южных областях ожидается 22-27 градусов.

Во вторник, 19 сентября, дожди могут накрыть Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В остальных регионах может быть облачная погода, однако осадков не ожидается. Потепление будет уже более выраженным, ожидается 24-27 градусов днем и 11-15 градусов ночью.

В среду, 20 сентября, дожди могут залить уже все западные области Украины, в то время как в остальных регионах небо будет облачным, однако существенных осадков не ожидается. Температура воздуха же ожидается по-летнему теплой во всех областях до конца недели.

"Мы снова возвращаемся к комфортным и теплым температурам", — резюмировала Птуха.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году в Украине могут начаться первые заморозки.