Блискуча робота: скільки "Шахедів" та ракет збили над Україною під час нічної атаки

Пуски ракет окупанти робили з Волгоградської області

Внаслідок нічної атаки по Україні було знищено 18 дронів "Шахед" та 17 крилатих ракет. Загалом ворог запустив 24 безпілотники. Ракети при цьому були збиті усі.

Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України. Зазначається, що ворог запускав ударні6 БпЛА типу Shahed-136/131 і крилаті ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеди" летіли за двома напрямками: (Приморсько-Ахтарськ — рф і мис Чауда — ТОЙ Крим). Всього зафіксовано 24 ударні БПЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною маршрутом маршрутом", — йдеться в повідомленні.

Пуски крилатих ракет російські окупанти робили з Волгоградської області зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", — розповіли у Повітряних силах.

За словами голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма, у ніч на 18 вересня Снігурівська громада опинилася під ударом ворожих безпілотників.

"Уламки збитого дрона спричинили пожежу двоповерхової не експлуатованої будівлі, яка була оперативно ліквідована. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає", — сказав він.

Тим часом командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у своєму Telegram-каналі показав, як українські військові збивають ворожі ракети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 17 вересня російські окупанти запустили по Україні ракети Х-101/555/55 із Ту-95 із Каспійського напрямку. Внаслідок атаки на Одещині пролунали вибухи.