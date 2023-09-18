Блестящая работа: сколько "Шахедов" и ракет сбили над Украиной во время ночной атаки

Пуски ракет оккупанты совершали из Волгоградской области

В результате ночной атаки по Украине было уничтожено 18 дронов "Шахед" и 17 крылатых ракет. Всего враг запустил 24 беспилотника. Ракеты при этом были сбиты все.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Отмечается, что враг запускал ударны6 БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатые ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеды" летели по двум направлениям: (Приморско-Ахтарск – рф и мыс Чауда – ТОТ Крым). Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования", — говорится в сообщении.

Пуски крылатых ракет российские оккупанты совершали из Волгоградской области из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", — рассказали в Воздушных силах.

По словам главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима, в ночь на 18 сентября Снигирвская община оказалась под ударом вражеских беспилотников.

"Обломки сбитого дрона повлекли за собой пожар двухэтажного неэксплуатируемого здания, которое было оперативно ликвидировано. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет", — сказал он.

Тем временем командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале показал, как украинские военные сбивают вражеские ракеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 17 сентября российские оккупанты запустили по Украине ракеты Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления. В результате атаки в Одесской области раздались взрывы.