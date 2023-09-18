Смерть екс-глави Херсонської області у Києві обростає загадками: з'явилися нові подробиці

Лагуті було 49 років

В Україні розслідують загадкову смерть колишнього голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути. За цим фактом правоохоронці вже розпочали розслідування.

Повідомлення про смерть урядовця з’явилося на сторінці прес-служби Херсонської ОВА 17 вересня. У ньому не розкривалися жодні подробиці, але зазначалося, що Лагута пішов із життя "передчасно". При цьому, за даними поліції Києва, які стали відомі "Суспільному", 13 вересня до Солом’янського управління поліції звернулася дружина покійного із повідомленням про зникнення чоловіка. А вже 16 вересня його знайшли мертвим біля гаражних приміщень у Солом’янському районі столиці.

На даний момент інцидент валіфікують як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією — "самогубство".

"Йде досудове розслідування, слідчі розглядають усі версії вчиненого та встановлюють деталі, свідків та очевидців події", — розповіли журналістам у поліції.

Довідково: Лагуті було 49 років. До початку повномасштабного російського вторгнення він був головою Херсонщини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 7 травня на трасі Одеса-Миколаїв сталася смертельна ДТП, в якій загинула депутат Вознесенської міської ради Тетяна Бобриніченко.