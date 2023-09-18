Смерть эксглавы Херсонской области в Киеве обрастает загадками: появились новые подробности

Лагуте было 49 лет

В Украине расследуют загадочную смерть бывшего главы Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты. По данному факту правоохранители уже начали расследование.

Сообщение о смерти чиновника появилось на странице пресс-службы Херсонской ОВА 17 сентября. В нем не раскрывались никакие подробности, но отмечалось, что Лагута ушел из жизни "преждевременно". При этом, по данным полици Киева, которые стали известны "Суспільному", 13 сентября в Соломенское управление полиции обратилась жена покойного с сообщением об исчезновении мужа. А уже 16 сентября его нашли мертвым возле гаражных помещений в Соломенском районе столицы.

В настоящий момент инцидент валифицируют как "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией — "самоубийство".

"Идет досудебное расследование, следователи рассматривают все версии содеянного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия", — рассказали журналистам в полиции.

Для справки: Лагуте было 49 лет. До начала полномасштабного российского вторжения он был главой Херсонщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что 7мая на трассе Одесса-Николаев произошло смертельное ДТП, в котором погибла депутат Вознесенского городского совета Татьяна Бобриниченко.