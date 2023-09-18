В Україні відповіли на "підготовку держперевороту в Грузії": подробиці

У МЗС відреагували на черговий випад грузинської влади

У Грузії заявили, що пов’язані з Україною особи нібито планували влаштувати там державний переворот наприкінці цього року. На це довелося реагувати на українське МЗС.

Як повідомив офіційний представник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко, оприлюднена інформація не відповідає дійсності.

"Нинішня грузинська влада вкотре намагається демонізувати Україну, щоб вирішити свої внутрішньополітичні питання", — повідомив він.

За його словами, Київ не втручався у внутрішні справи Грузії та не збирається це робити у майбутньому.

Нагадаємо, напередодні служба безпеки країни повідомила, що заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник голови військової розвідки України Георгій Лорткіпанідзе нібито є одним із авторів плану щодо повалення чинної влади країни. З цією метою там нібито збиралися реалізувати подобу українського Євромайдану із залученням громадян України грузинського походження.

Як повідомлялося раніше, у березні 2023 року прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі накинувся на Україну з критикою і заявив, що та нібито намагалася втягнути його країну у війну проти росії.