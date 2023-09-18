Влада Грузії б’є на сполох: заявляє про плани перевороту та причетність України

Учасники плану держперевороту в країні розглядають можливість повторення в Грузії сценарію українського "Євромайдану"

У Грузії у жовтні-грудні поточного року група осіб планує влаштувати "дестабілізацію та заворушення". Основною метою цих людей є зміна влади насильницьким шляхом.

Таку заяву зробила служба безпеки країни, пише портал "Грузія Online". Там зазначили, що в цій історії може бути український слід.

За даними спецслужби, одним із авторів плану нібито є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник голови військової розвідки України Георгій Лорткіпанідзе. Також у цій справі причетні особи грузинського походження. Нині вони перебувають у його підпорядкуванні. Зокрема, йдеться про колишнього члена охорони третього президента Грузії Михайла Батуріна і члена близького оточення Міхеїла Саакашвілі, командира "Грузинського легіону" Мамукеа Мамулашвілі.

У Службі державної безпеки Грузії наголосили, що "переворот" запланував на жовтень-грудень. Саме в цей час має бути опубліковано проміжний звіт Єврокомісії та підсумковий звіт ЄС.

Також наголошується, що учасники цього плану розглядають можливість повторення у Грузії сценарію українського Євромайдану у 2014 році. Здійснити цей переворот, як заявили у спецслужбі, нібито планують за координації та фінансування якихось іноземних держав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Грузія зробила заяви щодо санкцій проти Росії. Країна не запроваджує їх, бо у разі збройного конфлікту з росією боїться залишитися одна.