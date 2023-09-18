Власти Грузии бьют тревогу: заявляют о планах переворота и причастности Украины

Участники плана по госперевороту в стране рассматривают возможность повторения в Грузии сценария украинского "Евромайдана"

В Грузии в октябре-декабре текущего года группа лиц планирует устроить "дестабилизацию и беспорядки". Основной целью для этих людей является смена власти насильственным путем.

Такое заявления сделала служба безопасности страны, пишет портал "Грузия Online". Там отметили, в этом истории может быть украинский след.

По данным спецслужбы, одним из авторов плана якобы является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Также в этом деле замешаны лица грузинского происхождения. Сейчас они находятся в его подчинении. В частности, речь идет о бывшем члене охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и члене близкого окружения Михеила Саакашвили, командире "Грузинского легиона" Мамукеа Мамулашвили.

В Службе государственной безопасности Грузии подчеркнули, что "переворот" запланировал на октябрь-декабрь. Именно в это время должен быть опубликовать промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС.

Также отмечается, что участники этого плана рассматривают возможность повторения в Грузии сценария украинского Евромайдана в 2014 году. Совершить этот переворот, как заявили в спецслужбе, якобы планируют при координации и финансировании каких-то иностранных государств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Грузия сделала заявления насчет санкций против россии. Страна не вводит их, потому как в случае вооруженного конфликта с россией боится остаться одна.