"Поедет в Грузию": в МИД Украины вызвали грузинского посла из-за ситуации с Саакашвили

Грузия по-прежнему отказывается выдавать Михаила Саакашвили Украине или другой стране

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с Михаилом Саакашвили, состояние здоровья которого за время заключения в Грузии только ухудшилось. По его словам, власти страны заслуживают на жесткую реакцию.

Заявление министра иностранных дел опубликовала пресс-служба ведомства. Дмитрий Кулеба также подтвердил слова Владимира Зеленского о том, что предстоит серьезный разговор с послом Грузии.

Такую реакцию политической верхушки Украины вызвал внешний вид Михаила Саакашвили на судебном заседании сегодня, 3 июля. За почти два года ареста в Тбилиси состояние здоровья бывшего президента Грузии существенно ухудшилось, он похудел и стал похож на "живой скелет". В МИД Украины заявили, что за такое отношение к украинскому гражданину власти Грузии заслуживают жесткой реакции.

"Завтра утром посол Грузии будет в МИД, с ним будет жесткий разговор, он поедет в Грузию. Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины", — заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский вступился за исхудавшего Михаила Саакашвили. Он призвал другие страны отреагировать на ситуацию и напомнил, что жизнь является в Европе базовой ценностью.