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"Поїде до Грузії": у МЗС України викликали грузинського посла через ситуацію із Саакашвілі

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Дмитро Кулеба заступився за Михайла Саакашвілі Новина оновлена 03 липня 2023, 23:09
Дмитро Кулеба заступився за Михайла Саакашвілі. Фото twitter.com

Грузія, як і раніше, відмовляється видавати Михайла Саакашвілі Україні чи іншій країні

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з Михайлом Саакашвілі, стан здоров’я якого за час ув’язнення в Грузії лише погіршився. За його словами, влада країни заслуговує на жорстку реакцію.

Заяву Міністра закордонних справ опублікувала прес-служба відомства. Дмитро Кулеба також підтвердив слова Володимира Зеленського про те, що має бути серйозна розмова з послом Грузії.

Таку реакцію політичної верхівки України спричинив зовнішній вигляд Михайла Саакашвілі на судовому засіданні сьогодні, 3 липня. За майже два роки арешту в Тбілісі стан здоров’я колишнього президента Грузії суттєво погіршився, він схуд і став схожим на "живий скелет". У МЗС України заявили, що за таке ставлення до українського громадянина влада Грузії заслуговує на жорстку реакцію.

"Завтра вранці посол Грузії буде в МЗС, з ним буде жорстка розмова, він поїде до Грузії. Ми вважаємо, що Грузія має припинити знущання з Михайла Саакашвілі і повернути його нам, оскільки він є громадянином України", — заявив Дмитро Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський заступився за схудлого Михайла Саакашвілі. Він закликав інші країни відреагувати на ситуацію та нагадав, що життя є в Європі базовою цінністю.

Теги:
#МЗС України #Дмитро Кулеба #Міхеіл Саакашвілі