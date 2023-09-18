В Украине ответили на "подготовку госпереворота в Грузии": подробности

В МИД отреагировали на очередной выпад грузинских властей

В Грузии заявили, что связанные с Украиной лица якобы планировали устроить там государственный переворот в конце текущего года. На это пришлось реагировать украинскому МИД.

Как сообщил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, обнародованная информация не соответствует действительности.

"Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы", — сообщил он.

По его словам, Киев не вмешивался во внутренние дела Грузии и не собирается это делать в будущем.

Напомним, накануне служба безопасности страны сообщила, что заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе якобы является одним из авторов плана по свержению действующей власти страны. Для этих целей там якобы собирались реализовать подобие украинского Евромайдана с привлечением граждан Украны грузинского происхождения.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили набросился на Украину с критикой и заявил, что та якобы пыталась втянуть его страну в войну против россии.