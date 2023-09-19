Найближчим часом: до Києва з’їдуться міністри закордонних справ ЄС

Точну дату поки не було озвучено

У Києві відбудеться виїзне засідання Ради міністрів країн ЄС із закордонних справ. На місці вони ознайомляться із ситуацією.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час пресконференції у Нью-Йорку за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у рамках їхньої участі у Генеральній Асамблеї ООН.

"В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеки. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо, ми продовжуватимемо обговорювати це", — сказав він.

Жозеп Боррель також зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ у Києві планують проводити вже найближчим часом. Проте конкретні дати він поки що не може озвучувати з метою безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прибув разом із першою леді Оленою Зеленською до США. Там він братиме участь у засіданнях на полях ООН. Однак насамперед, прибувши до Нью-Йорка, він відвідав українських поранених військових, які проходять лікування.