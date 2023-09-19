В ближайшее время: в Киев съедутся министры иностранных дел ЕС

Точная дата пока не была озвучена

В Киеве состоится выездное заседание Совета министров стран ЕС по иностранным делам. На месте они ознакомятся с ситуацией.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в рамках их участия в Генеральной Ассамблее ООН.

"В обсуждении наших двусторонних отношений с Украиной мы посвятили дискуссию безопасности. В частности, на этом Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира, который я предложил на рассмотрение министров в Толедо, мы будем продолжать обсуждать это", — сказал он.

Жозеп Боррель также отметил, что встречу министров иностранных дел в Киеве планируют проводить уже в ближайшее время. Однако конкретные даты он пока не может озвучивать в целях безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской в США. Там он будет принимать участие в заседаниях на полях ООН. Однако первым делом, прибывши в Нью-Йорк, он посетил украинских раненых военных, которые проходят лечение.