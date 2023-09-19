Костянтинівку обстріляла не росія? В Україні відповіли на скандальну статтю NYT

Фейк про обстріл нібито Україною власного міста розганяється з самого початку на користь росії для прикриття воєнних злочинів рф

Американська газета The New York Times провела власне розслідування і з’ясувала, що удару по ринку в Костянтинівці, внаслідок якого загинули 16 людей, було завдано нібито українською ракетою. Зазначається, що докази, включаючи фрагменти ракет, супутникові знімки, свідчення свідків та інше нібито свідчать, що катастрофічний удар був наслідком влучення ракети української системи ППО, випущеної з установки "Бук".

У коментарі "Телеграфу" військовий експерт, ветеран війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман пояснив публікацію в NYT продовженням подібних періодичних вкидань, вигідних росії через свої численні агенти впливу на Заході.

"Такі вкидання будуть продовжуватися і надалі, вони спрямовуються насамперед на те, щоб у аудиторії посіяти сумніви в професійності української армії та посилити наративи кремля. У випадку з Костянтинівкою виникає питання, як ці журналісти могли провести розслідування, перебуваючи за океаном?!", — зазначив він.

За його словами, подібні ІПСО не мають нічого спільного зі свободою слова, а "українському послу в США варто було б звернутися до редакції NYT з вимогою спростувати цю неправдиву інформацію та звернутися до американських журналістів, щоб ті якісніше підходити до висвітлення тем війни в Україні".

"Що стосується удару по Костянтинівці, то це точно не ЗСУ зробили, адже на відміну від армії рф, яка веде обстріли території по квадратам, без точного прицілу та хаотично, обстрілюючи у тому числі цивільних (знаючи, що під обстріл попадають люди), українська армія веде виключно прицільні обстріли. І тільки по військових цілях рф. Навіть, якщо було якесь відхилення через несправний снаряд, то при прицільному вогні, він так би сильно не відхилився. Щобільше, Генштаб і військове командування жорстко контролюють використання Збройними силами снарядів, постійно ведеться їхній поштучний облік та використання. Тим паче якщо використовується західне озброєння. Адже Україна звітує перед західними партнерами, застосовуючи їх", — каже експерт.

Гетьман також нагадав, що раніше подібного "дружнього вогню" (friendly fire) із застосування таких потужних ракет з початку вторгнення рф не фіксували: "ЗСУ не завдають удару по своїм на відміну від росіян, які нещодавно обстріляли свої ж підрозділи в Андріївці".

"Крім того, не на користь цього "розслідування" NYT говорить і той факт, що наносити удар по Костянтинівці жодного воєнного сенсу не було: там не має російських військових, а місто є важливим логістичним і транспортним хабом, де є стратегічний залізничний вузол, що використовується, у тому числі для потреб ЗСУ", — аргументує він.

Відтак, як додав Гетьман, фейк про обстріл нібито Україною власного міста розганяється із самого початку на користь рф для прикриття воєнних злочинів рф проти цивільних, провокацій та дискредитації ЗСУ на фоні контрнаступу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 вересня було здійснено атаку по Костянтинівці Краматорського району Донецької області. Удар припав по місцевому ринку, на якому на той момент знаходилася велика кількість людей. Незабаром у мережі з’явилося відео самого прильоту. Як пізніше з’ясувалося, ця подія забрала життя 16 людей.