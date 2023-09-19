"Знову знизу постукали": спікером Південноукраїнської АЕС став експоплічник Медведчука

Чиновник пообіцяв застосовувати весь "свій досвід" на новій роботі

Південноукраїнська атомна електростанція отримала нового прес-секретаря. Вибір чиновника вже встиг обурити деяких українців.

Так, за даними пресслужби Південноукраїнського енергокомплексу, на посаду начальника управління інформації та громадських зв’язків ЮАЕС призначено нового керівника – Ярослава Маленченка. У своїй новій ролі він повинен нести відповідальність за забезпечення ефективної комунікації між ПАЕС та громадськістю, просування позитивного іміджу станції та підвищення рівня довіри до атомної енергетики. Сам він пообіцяв застосувати "свій досвід та навички у сфері комунікацій на користь Південноукраїнської атомної електростанції та надати посильну підтримку її керівництву".

Втім, деякі українці поставилися до цього призначення дуже скептично. Наприклад, українська журналістка Ілона Заєць, яка нагадала, що Маленченко був координатором партії "Український вибір" у Миколаєві. Лідером партії був підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук.

"Знову знизу постукали..." — пише вона.

Це було ще 2013 року, але відповідні статті за цей період можна легко знайти в інтернеті. Наприклад, в одній із них, з нагоди призначення Маленченка координатором, згадується, що лідер партії Медведчук у цей час намагається налагодити "інтеграцію суднобудівних комплексів України та країн Митного союзу" (рф, Білорусі тощо.).

Сам Маленченко, до речі, дуже обурювався, коли у 2013 році у Миколаєві на стенді до 9 травня поряд із георгіївською стрічкою нібито повісили фото американського солдата замість радянського. З цього приводу він роздмухав справжній скандал, хоча в рекламному агентстві казали, що ніякого американця там і не було.

Ще у 2013 році Маленченко з медведчуківською партією зустрічали посла ЄС в Україні пікетом. Усі вони виступали проти вступу України до ЄС, а сам чоловік говорив: "Європейський шлях розвитку – це шлях до знищення незалежності України".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ціла "пачка" поплічників Медведчука отримала тюремні строки.