Народилися у сорочці: російський дрон атакував машину шведських журналістів у Запорізькій області (фото)

На журналістах були жилети та каски з чітким написом "PRESS"

Російські окупанти регулярно обстрілюють Запоріжжя та Запорізьку область і внаслідок чергового удару ворожий дрон атакував автомобіль шведських журналістів у селищі Степногірськ. На щастя, ніхто не постраждав.

Про подію у середу, 20 вересня, на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишн. Twitter) повідомила директор з досліджень міжнародної безпеки Європейської експертної асоціації Марія Авдєєва.

"Шведську команду TV4 атакував російський безпілотник у Степногірську, Запорізька область. Репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здолсек вийшли з машини, щоб знімати, коли вона була атакована дроном", — написала вона.

За словами Марії Авдєєвої, на журналістах були жилети та каски з чітким написом "PRESS". Тому, на її думку, це був черговий навмисний напад російських загарбників на журналістів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Донеччині російські окупанти обстріляли машину іноземних волонтерів, які допомагали мирним жителям. В результаті автомобіль перекинувся і спалахнув. Відомо, що один із волонтерів загинув, двоє отримали травми, а доля ще одного невідома.