У бюджеті-2024 не виділили гроші на дороги, хоч будувати їх можуть: звідки візьмуть кошти

На укриття для шкіл та дитячих садків кошти виділили окремо

У держбюджеті на 2024 рік не передбачено грошей на будівництво нових доріг. Наступного року їх прокладатимуть лише за окремими рішеннями Кабміну і за гроші із резервного фонду.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, всі урізані статті за програмами видатків Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Агентства відновлення будуть спрямовані на потреби оборони України.

"Мінінфраструктури й далі буде займатись проєктами відбудови, але гроші на це буде шукати у міжнародних партнерів.Фонд ліквідації наслідків збройної агресії буде наповнюватись від конфіскованого у росіян на території України майна, якщо Фонд державного майна зможе успішно його продати", — сказала вона.

Зазначається, що на укриття для шкіл та дитячих садків у бюджеті окремо виділено 3,3 млрд грн.

Докладніше про держбюджет на 2024 рік ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що Верховна Рада проголосувала за відкриття декларацій.