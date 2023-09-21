Окупанти підняли в повітря бомбардувальники: коли чекати на ракетний удар

Останнім часом окупанти змінили тактику запуску ракет

Російські окупанти, мабуть, мають намір продовжувати свою тактику нічного ракетного терору, оскільки знову запустили стратегічні бомбардувальники у бік пускових позицій.

Як інформує telegram-канал "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов’язаний з південним угрупованням ЗСУ, повідомляє, що в повітря було піднято сім літаків Ту-95, а ще один приєднався до них пізніше.

У повідомленні зазначено, що останнім часом росіяни перед запусками почали робити нові маневри, через що змінився підхід до розрахунку орієнтовного часу запуску ракет.

Тож якщо бомбардувальники летять у бік Енгельса, то на пускові рубежі вони вийдуть о 1:40 — 3:00, а ракети увійдуть у повітряний простір України о 02:50 — 04:10.

Якщо ж вони прямують у бік Каспійського моря, то там вони будуть 02:20 — 04:00, а ракети досягнуть повітряного простору о 03:30 — 05:10.

При цьому повідомляється, що в морі є ракетоносії, здатні запустити ракети "Калібр". Інформації про запуск ударних БПЛА не надходило.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 вересня кілька "зграй" дронів атакували Львів і область. Лише у самому облцентрі місцеві жителі чули щонайменше чотири вибухи.