Оккупанты подняли в воздух бомбардировщики: когда ждать ракетного удара

В последнее время оккупанты изменили тактику запуска ракет

Российские оккупанты, по всей видимости, намерены продолжать свою тактику ночного ракетного террора поскольку вновь запустили стратегические бомбардировщики в сторону пусковых позиций.

Как информирует telegram-канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с южной группировкой ВСУ, сообщает, что в воздух было поднято семь самолетов Ту-95, а еще один присоединился к ним позже.

В сообщении указано, что в последнее время россияне перед запусками начали совершать новые маневры, из-за чего изменился подход к расчету ориентировочного времени запуска ракет.

Так если бомбардировщики летят в сторону Энгельса, то на пусковые рубежи они выйдут в 1:40 — 3:00, а ракеты войдут в воздушное пространство Украины в 02:50 — 04:10.

Если же они следуют в сторону Каспийского моря, то там они будут 02:20 — 04:00, а ракеты достигнут воздушного пространства в 03:30 — 05:10.

При этом сообщается, что в море есть ракетоносители, которые способны запустить ракеты "Калибр". Информации о запуске ударных БПЛА не поступало.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 сентября несколько "стай" дронов атаковали Львов и область. Только в самом облцентре местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва.