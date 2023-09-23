Теплі речі поки що діставати не варто: коли в Україну прийде похолодання

Чого чекати від погоди до кінця вересня

Перший осінній місяць порадував українців теплою погодою і на суттєве похолодання до кінця розраховувати не варто.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, Україна, як і більша частина центральної, східної та південної Європи, потрапила до зони підвищеного тиску, де циркулює тепле та сухе повітря субтропічного походження.

Це і призвело до того, що температура в ці дні виявилася на 3-5 градусів вищою за нормальні показники.

Синоптик попередив, що з 25 по 30 вересня в районі Балтійських країн зароджуватиметься молодий антициклон, який підвищить тиск по всій східній частині Європи та зачепить Україну.

Тим самим українцям варто чекати на суху сонячну погоду, а температура повітря залишатиметься літньою до останніх днів вересня. На більшій частині території країни варто чекати +23…+28 градусів вдень та +13…+18 вночі. У південних областях взагалі на термометрі можна буде побачити від +29 до +31 градуса

Варто зазначити, що за прогнозом Gismeteo різке похолодання прийде вже спочатку жовтня і до кінця першого тижня стовпчики термометрів опустяться до +16…+19 градусів вдень.

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