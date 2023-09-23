Теплые вещи пока доставать не стоит: когда в Украину придет похолодание

Чего ждать от погоды до конца сентября

Первый осенний месяц порадовал украинцев теплой погодой и на существенное похолодание до его конца рассчитывать не стоит.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, Украина, как и большая часть центральной, восточной и южной Европы, попала в зону повышенного давления, где циркулирует тёплый и сухой воздух субтропического происхождения.

Это и привело к тому, что температура в эти дни оказалась на 3-5 градусов выше нормальных показателей.

Синоптик предупредил, что с 25 по 30 сентября в районе Балтийских стран будет зарождаться молодой антициклон, который повысит давление по всей восточной части Европы и затронет Украину.

Тем самым украинцам стоит ждать сухую солнечную погоду, а температура воздуха будет оставаться летней до последних дней сентября. На большей части территории страны стоит ждать +23…+28 градусов днем и +13…+18 ночью. В южных областях и вовсе на термометре можно будет увидеть от +29 до +31 градуса

Стоит отметить, что по прогнозу Gismeteo резкое похолодание придет уже в первых числах октября и к концу первой недели столбики термометров опустятся до +16…+19 градусов днем.

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