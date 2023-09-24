"Не в наших інтересах": кандидат у президенти США зробив різку заяву про Україну в НАТО

Членство України в Альянсі нібито додасть зобов’язань Штатам

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс не вважає ідею вступу України до НАТО гарною. На його думку, це "не в інтересах безпеки" Штатів.

Така заява прозвучала у подкасті The Glenn Beck Program. Десантіс наголосив, що США в такому разі отримають лише нові зобов’язання.

"Я не думаю, що членство (України. – Ред.) у НАТО є в наших інтересах безпеки. Все, що це дасть, – більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо?" — сказав він.

Водночас Рон Десантіс вважає, що Сполучені Штати не повинні давати "чистий чек" Україні (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, необмежену кількість грошей), якщо вона не використовує важелі впливу для припинення конфлікту.

Варто додати, що раніше Десантіс вже робив неоднозначні заяви про війну в Україні. Так, спочатку він закликав збільшити військову допомогу для країни, але незабаром назвав війну "територіальною суперечкою". Шквал критики з боку республіканців призвів до того, що кандидат у президенти назвав російського диктатора володимира путіна військовим злочинцем і заявив, що Україна переможе у війні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах сказали, що має зробити Україна для того, щоб стати членом НАТО. Без виконання цих умов вступ до Альянсу не буде можливим.