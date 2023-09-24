На Косово напали "терористи", на вулицях стрілянина, є загиблі (відео)

Один із нападників був убитий

На півночі Косово протягом усієї неділі ведуться бойові дії. Вони розпочалися ще вночі, коли невідомі у масках напали на правоохоронців. В результаті один із них загинув, а другий отримав поранення.

Як пише видання Balkaninsight, події розгортаються у північному районі Банська. Згодом стало відомо, що вже вдень 24 вересня близько 30 озброєних людей оточили місцевий православний монастир. За твердженнями прем’єр-міністра Косово Альбіна Курті ці люди "увійшли до Косово, щоб дестабілізувати ситуацію в країні".

"Є щонайменше 30 добре озброєних людей… яких тримає в облозі наша поліція і яких я закликаю здатися нашим органам безпеки", — заявив Курті на прес-конференції.

У подальшому повідомленні в X (раніше Twitter) Курті звинуватив "війська, які підтримує сербська держава", у скоєнні того, що він назвав "терористичними атаками". Відомо, що група віруючих та ченців заради власної безпеки замкнулася всередині монастиря.

Стверджується, що у "важкоозброєних людей є військова техніка". Пізніше свої слова урядовець підтвердив фотографіями з місця подій. На них, зокрема, можна побачити, що на спині одного з нападників висить гранатомет.

Тим часом косовська поліція заявила, що "відповідно до ситуації та небезпеки, яку становлять спорадичні напади злочинних угруповань", поліція відповіла на перестрілки з метою самооборони та захисту громадян регіону та вбила одного нападника.

Прем’єр Косово Альбін Курті заявив про проведення силової операції проти озброєних людей.

Місцеві ЗМІ продовжують публікувати, як до місця подій продовжує прибувати дедалі більше силовиків.

Нагадаємо, раніше ми писали про історію протистояння та причини нинішньої напруженості між Сербією та Косово.