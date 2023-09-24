На Косово напали "террористы", на улицах стрельба, есть погибшие (видео)

Один из нападавших был убит

На севере Косово на протяжении всего воскресенья ведутся боевые действия. Они начались еще ночью, когда неизвестные в масках напали на правоохранителей. В результате один из них погиб, а второй получил ранение.

Как пишет издание Balkaninsight, события разворачиваются в северном районе Банська. Позже стало известно, что уже днем 24 сентября около 30 вооруженных людей окружили местный православный монастырь. Согласно утверждениям премьер-министра Косово Альбина Курти эти люди "вошли в Косово, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране".

"Есть по меньшей мере 30 хорошо вооруженных людей… которых осаждает наша полиция и которых я призываю сдаться нашим органам безопасности", — заявил Курти на пресс-конференции.

В последующем сообщении в X (ранее Twitter) Курти обвинил "войска, поддерживаемые сербским государством", в совершении того, что он назвал "террористическими атаками". Известно, что группа верующих и монахов ради собственной безопасности заперлась внутри монастыря.

Утверждается, что у "тяжеловооруженных людей есть военная техника". Позже свои слова чиновник подтвердил фотографиями с места событий. На них, в частности, можно увидеть, что на спине у одного из нападавших висит гранатомет.

Тем временем косовская полиция заявила, что "в соответствии с ситуацией и опасностью, которую представляют спорадические нападения преступных группировок", полиция ответила на перестрелки в целях самообороны и защиты граждан региона и убила одного нападавшего.

Премьер Косово Альбин Курти заявил о проведении силовой операции против вооруженных людей.

Местные СМИ продолжают публиковать, как к месту событий продолжает прибывать все больше силовиков.

Напомним, ранее мы писали об истории противостояния и причинах нынешней напряженности между Сербией и Косово.