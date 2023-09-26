Це нонсенс: у Верховній Раді пояснили, що не так з ідеєю провести вибори під час війни

Треба перемогти, а вже тоді обговорювати на широку ногу виборчі процеси, — Кондратюк

На Заході посилюється тиск на Україну через тему проведення виборів у 2024 році, проте їхнє проведення в умовах повномасштабної війни нереальне. Проблематичний як сам акт волевиявлення, nfr і передвиборчий процес.

Таку думку висловила віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк в інтерв’ю "Українській правді". Вона відповіла на запитання, чи можливо зараз провести вибори.

"Ні, це в принципі нереально. Вибори — це не один день голосування, а цілий процес, який потрібно розділити на дві частини. Перша — це саме голосування. І можливість його проведення під час воєнного стану, даруйте, не реальна. А друге — це забезпечення процесу волевиявлення, тому що вибори мають бути вільними, демократичними, із процесами висування, агітації тощо", — пояснила Кондратюк.

Вона наголосила, що коли йдеться про президентські чи парламентські вибори, на цей процес має бути відведено 60-90 днів. У разі війни забезпечити виборний процес практично неможливо.

"Коли обмежені демократичні права та свободи під час воєнного стану, проводити вибори, що вимагають навпаки дотримання всіх демократичних прав і свобод – це нонсенс. Загалом, коли йде страшна війна, говорити про вибори – це навіть неетично. Витрачати гроші є куди зараз", — pазначила віце-спікер.

Водночас, на думку Кондратюк, навіть у разі гіпотетичного проведення виборів, електоральна ситуація кардинально не зміниться. Вона нагадала, що є закон про воєнний стан, який прописує, що повноваження президента продовжуються доти, доки після воєнного стану не буде обрано нового президента. Це саме стосується Верховної Ради.

"А є ще нюанс – це визнання виборів легітимними, особливо з боку ОБСЄ. Не дай Господь, нам зараз ще сказати, що в нас є нелегітимні органи влади. Вже не кажу навіть про найголовніше – наші військові повинні мати можливість не тільки брати участь, але й балотуватися. Тому треба перемогти, а вже тоді на широку ногу обговорювати виборчі процеси. Я взагалі думаю, що це наратив якийсь російський", — підсумувала Кондратюк.

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат України Ярослав Железняк звернув увагу, що у проекті бюджету на 2024 рік, який затвердив Кабмін, не передбачено видатків на вибори. З цього випливає, що їхнє проведення не планується наступного року.

Нагадаємо, "Телеграф" поцікавився думкою експертів у галузі права та політичних технологій, чи можна провести вибори під час повномасштабної війни без порушень конституційних прав виборців та якими будуть їхні результати.