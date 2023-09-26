російський олігарх попросив закінчити війну, в Україні йому відповіли

Дерипаска кажи треба знімати санкції, бо вони "не працюють"

Російський бізнесмен Олег Дерипаска, активи якого були націоналізовані Україною, захотів, щоб війна, яку розв’язала його країна, закінчилася. Проте аргументував він це в дусі путінських пропагандистів.

Інтерв’ю у Дерипаски взяло видання Financial Times. У ньому він, зокрема, почав розхвалювати російську економіку, мовляв, вона вистояла і зараз розвивається. За його словами, росія встановила нові торговельні зв’язки з Півднем та нарощує інвестиції у внутрішнє виробництво. А ось винищувачі F-16, каже олігарх, нібито нічого не дадуть Україні, окрім нових жертв.

"Єдина мета, якої ви досягнете, — буде ще більше страждань, втрачених життів і поранених на 5, 10, 20, 25 кілометрів ліворуч чи праворуч", - каже він.

Дерипаска заявив, що продовження війни означатиме продовження втрат, а обидві сторони не зможуть досягти своїх кінцевих цілей.

Також він натякнув, що санкції взагалі потрібно знімати з росії адже він вважає, що вони не досягли мети і потрібно "інше рішення".

Українці, до речі, вже встигли відреагувати на нові одкровення Дерипаски. Так, наприклад, журналіст Петро Шуклінов зауважив, що олігарх весь час говорить про "обидві сторони", але весь його текст про "Захід".

Висловилися на цю тему і прості українці:

Нагадаємо, раніше ми економічні експерти розповіли "Телеграфу про те, чи підуть російські олігархи проти путіну.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський ввів нові санкції проти Януковича, Курченка, Лебедєва та Дерипаски.