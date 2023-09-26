Часу менше, а предметів більше: як проходитиме НМТ (ЗНО) у 2024 році

В 2024 году много новведений

У Міністерстві освіти розповіли про те, як проходитиме НМТ (Національний мультипредметний тест) у 2024 році. Його проведуть із урахуванням воєнного часу.

Про це заявив голова МОН Оксен Лісовий. Міністр поінформував, що цього року до НМТ входитиме чотири предмети (три обов’язкові та один на вибір). Відтепер у переліку обов’язкових предметів — історія України.

"Ми чудово розуміємо, що у країні війна, яка вносить свої корективи у можливість вступників готуватися. Відсутність очного навчання, повітряні тривоги та вимкнення світла…

Саме тому у 2024 році програма тестування з історії України охоплюватиме лише період XVI — ХХІ ст. Адже так, у країні війна, і саме цей історичний період є дуже важливим для формування у молоді цілісного розуміння нашого минулого та його зв’язку із сьогоденням", — каже він.

Ще одним важливим аспектом тестування у 2024 році буде те, що воно проходитиме за один день.

"2 предмети по 60 хв, перерва і ще 2 предмети по 60 хв. Це дійсно може бути важко. Але чому так? Бо це дає можливість вступникові з’явитися у пункті тестування лише один раз. Не потрібно двічі витрачати час на дорогу, особливо актуально це для тих, хто змушений їхати до сусіднього населеного пункту. Безпека та рівні умови – наш пріоритет", — зазначив міністр.

Заступник міністра освіти Михайло Вінницький заявив, що воно розпочнеться у травні, а директор УЦОЯО (Український центр оцінювання якості освіти) Тетяна Вакуленок пояснила, що воно, як і минулого року, відбуватиметься у тимчасових екзаменаційних центрах у навчальних закладах. Але у 2024 році на вході до них планується встановлювати металодетектори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці розповіли, які предмети хочуть здавати українці на НМТ.