Времени меньше, а предметов больше: как будет проходить НМТ (ЗНО) в 2024 году

В 2024 году много новведений

В Министерстве образования рассказали о том, как будут проходить НМТ (Национальный мультипредметный тест) в 2024 году. Его проведут с учетом военного времени.

Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовый. Министр проинформировал, что в этом году в НМТ будет входить четыре предмета (три обязательных и один на выбор). Отныне в перечне обязательных предметов — история Украины.

"Мы прекрасно понимаем, что в стране война, которая вносит свои коррективы в возможность поступающих готовиться. Отсутствие очного обучения, воздушные тревоги и отключение света.

Именно поэтому в 2024 году программа тестирования по истории Украины будет охватывать только период XVI – ХХІ ст. Ведь так, в стране война, и именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим", — говорит он.

Еще одним важным аспектом тестирования в 2024 году будет являтся то, что оно будет проходить за один день.

"2 предмета по 60 мин, перерыв и еще 2 предмета по 60 мин. Это действительно может быть тяжело. Но почему так? Потому что это дает возможность поступающему явиться в пункте тестирования только один раз. Не нужно дважды тратить время на дорогу, особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать в соседний населенный пункт. Безопасность и равные условия – наш приоритет", — отметил министр.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий заявил, что оно начнется в мае, а директор УЦОКО (Украинский центр оценивания качества образования) Татьяна Вакуленок объяснила, что оно, как и в прошлом году, будет происходить во временных экзаменационных центрах в учебных заведениях. Но в 2024 году на входе в них планируется устанавливать металлодетекторы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы рассказали о том, какие предметы хотят сдавать украинцы на НМТ.