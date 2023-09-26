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шойгу назвав дату, коли росія збирається закінчити війну та "досягти цілей"

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
сергій шойгу Новина оновлена 26 вересня 2023, 18:05
сергій шойгу. Фото ТАСС

У Міноборони росії заявили, що навчаються на помилках у війні з Україною

У росії планують продовжити війну з Україною ще на два роки мінімум. Влада країни склала собі "план діяльності" і підрахувала, що не зможе перемогти Україну раніше 2025 року.

Про це повідомляють в Міноборони країни, опублікувавши заяву міністра оборони росії сергія шойгу на сьогоднішній зустрічі з генералами. Він обговорив "бойову міць" російської армії, а також розповів, до якого року путін вирішив продовжити так звану "сво".

Як відомо, взяти Україну "за три дні" російським солдатам так і не вдалося. Точних термінів закінчення у росії не називають, але глава оборонного відомства росії заявив, що план дій окупантів розроблено до 2025 року. Раніше досягти цілей "сво" окупанти не сподіваються.

"Продовжуємо нарощувати бойову міць Збройних сил, у тому числі за рахунок постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції" (так у рф називають війну — ред.). Послідовна реалізація заходів Плану діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", — сказав шойгу на колегії Міноборони росії у вівторок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сергій шойгу назвав нові цілі росії у війні в Україні. В мережі його заяву назвали абсурдною та висміяли самі ж росіяни.

Теги:
#Україна #Росія #Сергій Шойгу #Війна в Україні