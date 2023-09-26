Мали закрити 6 років тому: дитячий табір, що згорів на Прикарпатті, вже давно має сумнівну репутацію

Табір уже потрапляв у гучні скандали

Як виявилося, дитячий табір відпочинку на Івано-Франківщині, з якого після масштабної пожежі терміново виїхали 148 дітей зі столиці, відомий своєю низькою якістю послуг. У 2017-му році це місце відпочинку – табір "Сяйво Карпат" став відомим на всю Україну через отруєння в ньому 36 осіб.

Як повідомляли тоді ЗМІ, у ніч з 25 на 26 липня до Верховинської районної лікарні з туристичного комплексу "Сяйво Карпат" почали надходити дорослі та діти із симптомами харчового отруєння.

Спочатку їх було 13 осіб, із них 11 іноземців. Проте вже 27 липня їх кількість зросла до 36, у тому числі 30 дітей, і основна маса тих, хто отруївся, була іноземцями, які відпочивали в Україні.

Як повідомляли у Держпродспоживслужбі України, фахівці провели обстеження туркомплексу "Сяйво Карпат" та знайшли порушення вимог санітарного законодавства. Простіше кажучи, зберігали продукти та готували їжу у закладі так, що це викликало масове отруєння. На щастя, стан постраждалих покращився, і вони всі були виписані, а от "Сяйво Карпат" на якийсь час закрили. Але пізніше знову відкрили, правда, судячи з усього, проблеми в туристичному комплексі залишилися.

Як раніше зізналася киянка Юлія Бойко, її 8-річна дочка вперше поїхала до дитячого табору, де вижила дивом. Ніч пожежі жінка назвала найгіршою у своєму житті.