Должны были закрыть 6 лет назад: сгоревший на Прикарпатье детский лагерь уже давно имеет сомнительную репутацию

Лагер уже попадал в громкие скандалы

Как оказалось, детский лагерь отдыха в Ивано-Франковской области, из которого после масштабного пожара срочно выехали 148 детей из столицы, известен своим низким качеством услуг. В 2017-м году это место отдыха – лагерь "Сяйво Карпат" стало известно на всю Украину из-за отравления в нем 36 человек.

Как сообщали тогда СМИ, в ночь с 25 на 26 июля в Верховинскую районную больницу из туристического комплекса "Сяйво Карпат" начали поступать взрослые и дети с симптомами пищевого отравления.

Сперва их было 13 человек, из них 11 иностранцев. Однако уже 27 июля их число выросло до 36, в том числе 30 детей, и основная масса отравившихся была иностранцами, отдыхавшими в Украине.

Как сообщали в Госпродпотребслужбе Украины, специалисты провели обследование туркомплекса "Сяйво Карпат" и нашли нарушения требований санитарного законодательства. Проще говоря, хранили продукты и готовили еду в заведении так, что это вызвало массовое отравление. К счастью состояние пострадавших улучшилось, и они все были выписаны, а вот "Сяйво Карпат" на какое-то время закрыли. Но позднее вновь открыли, правда судя по всему проблемы в туристическом комплексе остались.

Как ранее призналась киевлянка Юлия Бойко, ее 8-летняя дочь впервые поехала в детский лагерь где выжила чудом. Ночь пожара женщина назвала худшей в своей жизни.