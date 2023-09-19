США зимой подарили Украине дорогую электростанцию, но она так и не заработала: разгорается скандал

Церемония передачи подарка от Штатов состоялась 7 февраля

В начале 2023 года США подарили "Энергоатому" газотурбинную мобильную электростанцию General Electric стоимостью $15 млн. Это должно было помочь Украине справляться с последствиями ударов рф по энергетической инфраструктуре. Однако главная проблема в том, что за семь месяцев "Энергоатом" так и не смог запустить эту электростанцию.

Малые электростанции можно использовать в городах для обеспечения жителей электроэнергией, водой и теплом в случае, если вновь будут отключения света. Также они ускоряют восстановление энергосистемы после блекаута. То есть это довольно полезная вещь, которая могла бы значительно помочь Украине. Об этом пишет Forbes.

Церемония передачи состоялась 7 февраля 2023 года. В ней принимали участие посол США Бриджит Бринк, заместитель администратора USAID Изабель Коулман и руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Электростанцию в кратчайшие сроки за $2,5 млн. двумя авиарейсами из аэропорта Юма (США) в аэропорт Жешув (Польша) еще в феврале перевез "Антонов". Отмечается, что сейчас "Антонов" судится с "Энергоатомом", чтобы получить эти деньги.

В пресс-службе "Энергоатома" рассказали, что сейчас ожидаются все недостающие для запуска детали, которые пообещала передать американская компания Tetra Tech.

Электростанция. Фото - newgasturbines

"Установка уже установлена на проектное место, она прошла тестирование. Сейчас установку подсоединяют к газотранспортной системе и электросети, но чтобы она полноценно заработала, должно поступить все оборудование, которое пообещала американская компания Tetra Tech. Эта компания является поставщиком всего дополнительного оборудования по этому проекту: трансформатора, газового модуля, ячейки 110 кВ, переключателя", — говорится в сообщении.

В том, что электростанция не имеет всех необходимых для запуска деталей, "Энергоатом" узнал только 10 мая, когда в Украину прибыл инженер Tetra Tech и украинские специалисты смогли ознакомиться с содержимым поставки.

"Оказалось, что General Electrik и Tetra Tech не имели на руках этого оборудования и собирали его по всему миру. Газовый модуль мы получили 1 сентября, трансформатор – в августе. У нас до сих пор нет модуля собственных нужд и дизель-генератора", — отметили в пресс-службе.

В сентябре прошла встреча с представителями Tetra Tech, которые сообщили, что в ближайшее время оборудование будет передано. Таким образом, запуск может произойти до конца октября.

"Согласно договоренностям, все оборудование нам передается как гуманитарная помощь. Если бы мы получили все оборудование в феврале, то через два-три месяца установка работала бы", – отметили в "Энергоатоме".

В то же время Михаил Шустер, который до августа 2020-го работал директором по закупкам в "Энергоатоме", заявил, что компания не могла не знать, что именно было поставлено. Для того чтобы понять, что конкретно поставлено, нет необходимости ждать до 10 и аж затем открывать коробки.

Шустер объяснил, что с коробками есть также и описание содержимого. Если описание не было детализировано, что всегда можно обратиться к компании-поставщику, которая в течение двух дней предоставит подробный перечень.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам советуют готовиться к предстоящим отключениям света. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, в каких регионах ситуация будет более критичной.