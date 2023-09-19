США взимку подарували Україні дорогу електростанцію, але вона так і не запрацювала: спалахує скандал

Церемонія передачі подарунка від Штатів відбулася 7 лютого

На початку 2023 року США подарували "Енергоатому" газотурбінну мобільну електростанцію General Electric вартістю $15 млн. Це мало допомогти Україні справлятися з наслідками ударів росії по енергетичній інфраструктурі. Проте, головна проблема в тому, що за сім місяців "Енергоатом" так і не зміг запустити цю електростанцію.

Малі електростанції можна використовувати у містах для забезпечення мешканців електроенергією, водою та теплом у разі, якщо знову будуть відключення світла. Також вони прискорюють відновлення енергосистеми після блекауту. Тобто, це досить корисна річ, яка могла б значно допомогти Україні. Про це пише Forbes.

Церемонія передачі відбулася 7 лютого 2023 року. У ній брали участь посол США Бріджіт Брінк, заступник адміністратора USAID Ізабель Коулман та керівник "Енергоатому" Петро Котін.

Електростанцію в найкоротший термін за $2,5 млн двома авіарейсами з аеропорту Юма (США) до аеропорту Жешув (Польща) ще в лютому перевіз "Антонов". Зазначається, що зараз "Антонов" позивається до "Енергоатома", щоб отримати ці гроші.

У пресслужбі "Енергоатому" розповіли, що зараз очікуються всі деталі, які бракують для запуску, які пообіцяла передати американська компанія Tetra Tech.

Електростанція. Фото — newgasturbines

"Установка вже встановлена на проектне місце, вона пройшла тестування. Зараз установку приєднують до газотранспортної системи та електромережі, але щоб вона повноцінно запрацювала, має надійти все обладнання, яке пообіцяла американська компанія Tetra Tech. Ця компанія є постачальником всього додаткового обладнання за цим проектом: трансформатора, газового модуля, комірки 110 кВ, перемикача", — йдеться у повідомленні.

У тому, що електростанція не має всіх необхідних для запуску деталей, "Енергоатом" дізнався лише 10 травня, коли в Україну прибув інженер Tetra Tech та українські фахівці змогли ознайомитись із вмістом постачання.

"Виявилося, що General Electric і Tetra Tech не мали на руках цього обладнання і збирали його по всьому світу. Газовий модуль ми отримали 1 вересня, трансформатор – у серпні. У нас досі немає модуля власних потреб та дизель-генератора", — зазначили у пресслужбі.

У вересні відбулася зустріч із представниками Tetra Tech, які повідомили, що найближчим часом обладнання буде передано. Таким чином, запуск може статися до кінця жовтня.

"Згідно з домовленостями, все обладнання нам передається як гуманітарна допомога. Якби ми отримали все обладнання в лютому, то через два-три місяці установка працювала б", — зазначили в "Енергоатомі".

Водночас Михайло Шустер, який до серпня 2020-го працював директором із закупівель в "Енергоатомі", заявив, що компанія не могла не знати, що саме було поставлено. Для того, щоб зрозуміти, що конкретно поставлено, нема потреби чекати до 10 і потім відкривати коробки.

Шустер пояснив, що з коробками є також опис вмісту. Якщо опис не був деталізований, завжди можна звернутися до компанії-постачальника, яка протягом двох днів надасть докладний перелік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям радять готуватися до майбутніх відключень світла. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, у яких регіонах ситуація буде критичнішою.