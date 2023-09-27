Україна у вогні: у ДСНС б'ють на сполох через величезні площі пожеж у країні

Причин цього одразу декілька

В Україні станом на 27 вересня спостерігається підвищена пожежна небезпека. Зараз по всій країні полум’ям охоплені вже десятки гектарів земель.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. За інформацією рятувальників, лише минулої доби пожежники загасили 261 пожежу на площі понад 170 га. Над цим працювали 1170 рятувальників та 268 одиниць техніки.

"Спекотна погода та людська недбалість, на жаль, призводять до масштабних пожеж, внаслідок яких завдається значної шкоди навколишньому середовищу, а іноді навіть знищуються вдома, травмуються та гинуть люди", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що прямо зараз наші захисники та захисниці титанічними зусиллями борються за кожен клаптик землі, знищуючи окупантів і закликали не допомагати знищувати ворогам наше рідне.

"Ви не підвищуєте родючість землі, безжальним вогнем ви її просто знищуєте!", – попередили пожежники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві спалахнула потужна пожежа. Горіла одноповерхова будівля сервісного центру.