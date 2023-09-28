"Слуги" заявили, що тестують посилення влади Зеленського: українці лютують, а Корнієнко виправдався

Деякі українці не підбирали слів

У "Слузі народу" заявили, що зараз в Україні тестують перехід до президентської моделі управління державою. Багато українців виявилися обурені такими словами.

Так, за словами нардепа Вікторії Пташник, перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко під час форуму "Диригенти змін" заявив, що "Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, із сильним президентом". При цьому, як зазначається, вже у залі більшість присутніх висловилися навпаки, а саме – за посилення парламенту.

А в мережі в цей час спалахнув справжній скандал. Багато українців, включаючи інфлюєнсерів та простих громадян, висловили своє рішуче "ні" таким розмовам. Так, наприклад, відомий блогер і волонтер Сергій Стерненко, коментуючи цю новину, вирішив зовсім не підбирати слів і заявив "Ви, що й*у дали?".

"Україна – демократична парламентсько-президентська республіка. І тільки так.Зміна устрою призведе до внутрішньої дестабілізації і ніяк інакше. Янукович теж так хотів зробити. Краще тестуйте РЕБи для фронту, а не автократичні моделі", — вважає він.

Сама Пташник у своєму посту вказала: "Слава Богу, це зміни до Конституції України, а вони неможливі під час воєнного стану — думаю я)".

Економіст, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський заявив, що це "узурпація влади".

"Як заувальовано він сказав про узурпацію влади", — пише він.

А нардеп Софія Федина назвала те, що відбувається, "дурдомом".

Зазначимо, що після виникнення резонансу навколо своїх слів Корнієнко вирішив виправдатися. Він заявив, що йшлося про те, що зараз під час воєнного стану це відбувається, адже президент – це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль посилюється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Енергоатом" потрапив у новий скандал із закупівлями.