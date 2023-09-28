"Слуги" заявили, что тестируют усиление власти Зеленского: украинцы в ярости, а Корниенко объяснился

Некоторые украинцы не подбирали слов

В "Слуге народа" заявили, что сейчас в Украине тестируют переход к президентской модели управления государством. Многие украинцы оказались возмущены таким словам.

Так, по словам нардепа Виктории Пташник, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко во время форума "Диригенты перемен" заявил, что "Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом". При этом, как отмечается, уже в зале большинство присутствующих высказались наоборот, а именно за усиление парламента.

А в сети в это время разгорелся настоящий скандал. Многие украинцы, включая инфлюенсеров и простых граждан, высказали свое решительное "нет" таким разговорам. Так, например, известный блогер и волонтер Сергей Стерненко, комментрируя данную новость, решил и вовсе не подбирать слов и заявил "Вы, что ё*у дали?".

"Украина – демократическая парламентско-президентская республика. И только так. Смена устройства приведет к внутренней дестабилизации и иначе. Янукович тоже так хотел поступить. Лучше тестируйте РЭБы для фронта, а не автократические модели", — считает он.

Сама Пташник в своем посте указала: "Слава Богу, это изменения в Конституцию Украины, а они невозможны во время военного положения — думаю я)".

Экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский заявил, что это "узурпация власти".

"Как заувальовано он сказал об узурпации власти", — пишет он.

А нардеп София Федина назвала происходящее "дурдомом".

Отметим, что после возникновения резонанса вокруг своих слов Корниенко решил объяснится. Он заявил, что речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь президент – это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Энергоатом" попал в новый скандал с закупками.