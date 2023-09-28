Зеленського можна зробити ще сильнішим: Корнієнко пояснив свою скандальну заяву

До дискусії про форму правління в Україні можуть повернутися після війни

Коментар віце-спікера парламенту Олександра Корнієнка, в якому він заявив, що зараз в Україні "тестується модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, із сильним президентом", добряче переполошила багатьох українців. І хоча чиновник уже пояснив свої слова, тренд у команді президента очевидний.

А звідки він узявся, "Телеграфу" пояснив сам Олександр Корнієнко. За його словами, він брав участь у дискусіях з приводу того, який лад, яку державу ми повинні будувати після війни, якою вона може бути і чи правильна вона зараз.

"У нас наразі парламентсько-президентська форма з досить сильним президентом, але не максимально сильним, який може бути в парламентсько-президентській республіці. Наприклад, в Литві та Польщі президент "сильніший" і він призначає уряд, міністрів. Можливо після війни треба повернутися до цієї дискусії, зробити або референдум, або обговорити зміни в Конституцію на рівні країни", — наголосив Корнієнко.

Докладніше про те, які "тестування" мають на увазі у владі, і чому питання зміни форми правління люди президента порушують з перших днів каденції Зеленського, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Суперпрезидент Зеленський: чому "слуги" заговорили про зміну форми правління в Україні".

Раніше ми писали про те, чи Зеленський піде на другий термін, якщо вибори будуть у 2024-му.